Robert Jacob Gordon Week in Doesburg

DOESBURG - Van 2 tot en met 9 april is in Doesburg extra aandacht voor Robert Jacob Gordon. Ontdekkingsreiziger Robert Gordon bracht in de 18e eeuw in opdracht van de VOC het zuiden van Afrika in kaart. Hij maakte prachtige tekeningen die bewaard zijn gebleven als de Atlas Gordon.

In het Rijksmuseum in Amsterdam is op dit moment een grote tentoonstelling over de relatie tussen Nederland en Zuid-Afrika met daarin prominent de meterslange landschapspanorama’s van Gordon.

Op maandag 3 april wordt een groep Doesburgers die het afgelopen hebben gewerkt aan het project ‘Gordon in Doesburg’ in het Rijksmuseum ontvangen voor een exclusieve VIP-rondleiding. Onder hen is ook de Doesburgse wethouder van cultuur Ellen Mulder. Een van de conservatoren leidt het gezelschap rond. Daarbij is uiteraard veel aandacht voor de Gordon-zaal met daarin onder andere het skelet van de giraffe dat hij vanuit Zuid-Afrika naar Nederland stuurde.

Van 22 maart tot 26 april zendt Het Klokhuis hierover elke woensdag om 18.23 op NPO 3 een serie programma’s uit met als titel Goed Hoop. In de 3e aflevering, die van 5 april, gaat het over Gordon. Het Klokhuis maakte de serie naar aanleiding van de tentoonstelling. De zesdelige serie wordt gepresenteerd door Maurice Lede. Vanaf 23 maart is elke donderdag om 21.05 (m.u.v. 27 april en van 4 mei) de 7-delige serie voor volwassenen te zien op NPO 2, gepresenteerd door Hans Goedkoop. In die serie wordt de aflevering met Gordon uitgezonden op 6 april.

Op zaterdag 8 april opent in De Waag in Doesburg ‘Het Doesburg van de Gordons', een popup-museum in het kader van DoMuS, DOesburg MUseum Stad. Daarin is behalve veel aandacht voor Robert Jacob Gordon ook veel te zien over Doesburg en zijn bewoners in de 18e eeuw. Er zijn die dag verschillende activiteiten, waaronder vertellingen in en wandelingen rond De Waag.

Kijk voor het tijdschema en uitgebreide informatie over de activiteiten tijdens DoMUS op www.gordonindoesburg.nl