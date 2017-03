Oratoriumkoor zingt Johannes Passion in Dieren

DIEREN - Het Oratoriumkoor Veluwezoom verzorgt op zaterdag 1 april in de Ontmoetingskerk in Dieren een uitvoering van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach. Dit grote oratorium van de meester van de barok, vertelt het lijdensverhaal van Jezus aan de hand van de tekst van het Johannesevangelie.

Dirigent is Ab Weegenaar. De zangers worden instrumentaal begeleid door het Nederlands Begeleidingsorkest. Aan het concert doen vijf professionele solisten mee: Bauwien van der Meer (sopraan), Petra Ehrismann (alt), Gerben Houba (tenor), Michel Poels (bariton) en Mattijs van de Woerd (bariton). De aanvang is 20.00 uur. Kaarten à 25 euro zijn te koop bij de leden van het koor en via www.oratoriumkoorveluwezoom.nl. Aan de kerk op de avond van de uitvoering kosten de kaarten 27,50 euro.

