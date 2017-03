Lammetjes aaien

RHEDEN - Ze lieten het zich allemaal welgevallen, de schapen en vooral de lammetjes van de Rhedense kudde. En ze werden door heel wat kinderhandjes geaaid, zondag bij de schaapskooi op Heuven.

Het was ontzettend druk, in en rond de schaapskooi waar de kudde Veluwse heideschapen net de lammertijd achter de rug heeft. Liefst 141 lammetjes werden dit jaar geboren. Herder Cynthia Berendsen en haar medewerkers hadden er hun handen aan vol. En ze zijn inmiddels zo goed als allemaal geadopteerd. Voor twee tientjes konden bezoekers een geboortebewijs kopen en 'hun' lammetje een naam geven. De opbrengst daarvan helpt bij het in stand houden van de kudde. En de belangstelling was nog nooit zo groot. Duizenden vonden hun weg naar Heuven. Dat had vast ook te maken met het prachtige weer zondag. En met het aanbod aan vermaak. Naast de lammetjes waren er nog veel andere 'attracties', zoals ponyritjes, een springkussen, een zweefmolentje en oude ambachten. En natuurlijk de ontluikende natuur van de Veluwezoom. - foto: Han Uenk