Reünie 70 jaar Scouting De Markesteen

VELP - Op zaterdag 13 mei viert scoutinggroep De Markesteen in Velp dat 70 jaar geleden de eerste bijeenkomst voor padvindsters werd gehouden. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt een feestelijk programma samengesteld voor de huidige én oud-leden en leidinggevenden van deze groep van nu en toen.

Om de lijst van genodigden zo compleet mogelijk te maken, wordt een uitgebreide zoektocht gestart naar deze oud-leden en oud leiders en leidsters.

In het verleden is de administratie deels verloren gegaan en zijn adresgegevens inmiddels sterk verouderd. De organisatoren van De Markesteengroep gebruikt nu deze krant en de sociale media om mensen te zoeken.

Een moeilijkheid daarbij is het feit de naam Markesteengroep een aantal ‘voorgangers’ heeft gehad. Zo’n veertig jaar geleden fuseerden de Livingstonegroep (jongens) met de WELVA padvindsters en gingen deze twee groepen samen verder als De Markesteen. Ook namen als de Vuurvlindertjes en het Zodiacvendel kwamen voor die tijd voor. In 1995 ging ook de Prinses Margrietgroep op De Markesteen. Deze namen uit het verleden zijn nog bekend, maar wellicht zijn daar nog weer andere namen aan verbonden. Het aantal leden dat deze groepen in al die jaren heeft gehad kan in de honderden lopen en scoutinggroep De Markesteengroep is op zoek naar hen.

Om een beeld te krijgen van mogelijke aantallen bezoekers van deze reünie, wordt die zoektocht gestart door gebruik te maken van de media en dit facebook evenement. Ben jij oud lid, oud-leiding, oud-bestuurslid en wil jij dit jubileum meevieren? Meld je dan aan via link op www.markesteen.com/70jaar. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken wordt gevraagd om het evenement via Facebook te delen.

De organisatie van dit jubileum is ook op zoek naar foto’s en verhalen. Deze kunnen doorgestuurd worden via WeTransfer.com voor foto’s naar het mailadres: 70@markesteen.com. Ook de verhalen mogen naar dit e-mailadres worden gestuurd. Stuur die dan met de aanmelding mee.