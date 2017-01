Met huidige melkprijs gaat het weer de goede kant op

SPANKEREN / BRUMMEN – De melkprijs die melkveehouders momenteel voor één liter melk krijgen bedraagt 34,5 cent. Tenminste, dat hangt een beetje van de zuivelverwerker af. Maar melkveehouders Timo Burgers uit Spankeren en Jeroen Beker uit Brummen krijgen deze prijs voor een liter. En daar kunnen ze het goed mee redden.

Beide boeren doen het goed. “In goede tijden, als de melkprijs 50 cent per liter is, ga je bufferen”, vertelt Burgers. “Dan verdien je goed geld, is er niets aan de hand en kan je een reserve opbouwen voor slechtere tijden”. Ook Beker heeft in de goede jaren gebufferd waardoor hij de laatste lage melkprijs-periode goed is doorgekomen. “Als je gemiddeld in vijf jaar 34 cent per liter krijgt, is het vol te houden, ligt de prijs daaronder dan wordt het al een stuk lastiger”.

Beide melkveehouders zijn opgegroeid in een melkveebedrijf. De boerderij van Burgers bestaat al sinds 1800. Timo Burgers is de zevende generatie. Het bedrijf telt 80 koeien die nu, in de winter in de stal staan, maar zijn koeien gaan straks weer lekker naar buiten in het voorjaar. Ook Beker is opgegroeid in het familiebedrijf dat al honderden jaren bestaat. Van kinds af aan is hij bij het melkveebedrijf betrokken en sinds 2008 zit hij samen met zijn ouders in de maatschap. In hun moderne luxe stal lopen momenteel 240 melkkoeien.

Afgelopen zomer lag de melkprijs op 25 cent per liter. Burgers: “Dat kan je echt niet volhouden. Dan kan het bijvoorbeeld ook lastig worden als er dan een machine kapot gaat. Maar dat dieptepunt hebben we al weer gehad. Maar ik begrijp als geen ander dat het voor heel veel boeren echt lastig is geweest of nog steeds is”.

Milieudefensie kwam vorige week met het bericht naar buiten dat bijna tweederde van de boeren de huidige melkprijs niet volhoudt. Maar dat is bij Burgers en Beker dus niet het geval. Beker: “Wij werken 60 tot 80 uur per week. Als je dan maar 25 cent per liter melk krijgt, krijg je omgerekend gewoon een erg laag uurloon. Dat is niet leuk, maar voor ons wel op te brengen. Maar dat zal niet voor iedereen gelden. Iedere boer heeft zijn eigen kostprijs en een bepaalde omzet nodig om rond te komen”.