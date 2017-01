Nieuwe expositie in Galluskerk Angerlo

ANGERLO – Van 5 februari tot en met 5 maart is een nieuwe expositie te zien in de Galluskerk in Angerlo. Het recent gerestaureerde koor van het Romaanse kerkje is nu ook beschikbaar als expositieruimte, zodat er nu plek is voor drie kunstenaars. Afke Kerkhoven toont fotokunst, Gera Buter haar glaskunst en van Jim van Iterson zijn zwart-wit foto’s te zien. De expositie is iedere zondag te bezoeken van 13.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis en de koffie en thee staan klaar.

Afke Kerkhoven werkt als kunstenaar en ontwerper in Doesburg. Zij heeft een passie voor kleur en toont kleurrijke fotokunst, genaamd Colourious. Door te bewegen met haar camera, ontstaat een mengeling van kleuren. Het oorspronkelijk gefotografeerde onderwerp is hierbij ondergeschikt. Zie ook www.colourious.com.

Gera Buter is naast beeldhouwster in steen en klei ook glaskunstenaar en heeft haar glasatelier in Eerbeek. Zij heeft zich toegelegd op de techniek van glasfusing. Het spel van licht en kleur, smelten en vormen in glas is fascinerend. Combinaties met andere materialen zoals geweven metaal en roestvrij staal zijn spannend. Zie voor meer informatie www.gera-art.net.

Fotograferen is voor Jim van Iterson kijken, kijken en nog eens kijken en dan dat wat je ziet met technische middelen vastleggen. Zijn favoriete onderwerpen zijn natuur-, architectuur- en straatfotografie. Daarnaast is er de fascinatie van het vastleggen van het moment, een lichtval, een interactie tussen mensen, een situatie die nooit meer terug komt. Meer informatie is te vinden op www.van-iterson.nl.