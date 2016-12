Sint Salarius bij de brandweer

DOESBURG - Aan het einde van het jaar is er traditioneel het Sint Salarius feest bij de Doesburgse brandweer. Vroeger werden op deze avond de vergoedingen voor de brandweermensen uitbetaald. Tegenwoordig gaat dat via de bank, maar het feestje is gebleven. Op deze avond worden ook altijd de bevorderingen, jubilarissen en soms ook afscheid genomen.

Burgemeester van der Meijs is er natuurlijk ook bij en zij sprak ook dit keer de brandweermensen en hun partners toe. Ze benadrukte nog het belang van de partners, want zonder de steun van het thuisfront kan een brandweerman of vrouw dit werk niet doen. De professionaliteit van de brandweermensen is indrukwekkend.

Clustercommandant Marit Yntema besprak nog de voortgang van de regionalisering en meldde dat dit positief verloopt. Dit jaar heeft de Doesburgse brandweer, tot nu toe, 99 keer moeten uitrukken voor de meest uiteen lopende meldingen en zijn er drie nieuwe vrijwilligers bij het korps gekomen.

Natuurlijk sprak ook postcommandant Vincent Kreileman zijn mannen en vrouwen toe en meldde dat de binding tussen de brandweer en de stad Doesburg heel erg belangrijk is. Er zijn nog nieuwe vrijwilligers nodig, het streven is er volgend jaar vijf te werven.

Toch moest er van twee mensen afscheid genomen worden en dat was van Wilma Wiggers en Michael Vlaswinkel.

Na al deze officiële momenten kon het feest beginnen, één keer in het jaar een groot feest zijn deze mannen en vrouwen die 24 uur per dag 7 dagen per week paraat staan voor de veiligheid van de Doesburgers van harte gegund. - foto: Han Uenk