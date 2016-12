Eerbeek wenst vooral vrede

EERBEEK - Meer dan zeshonderd mensen, jong en oud, namen vorige week deel aan de Herdertjestoch door Eerbeek. Deze gezamenlijke organisatie van de Ondernemers van de OVE en de Protestantse Gemeente Eerbeek werd voor het eerst in deze vorm gehouden en mag gerust een succes worden genoemd.

Vanaf 17.00 uur vertrokken groepen kinderen, samen met ouders en grootouders, voor hun tocht door donker Eerbeek. Onderweg zagen ze op verschillende plekken tafereeltjes uit het Kerstverhaal. Maria die een bericht kreeg van een engel, Jozef die hoort van de volkstelling waarvoor ze naar Bethlehem reizen, maar ook zagen de deelnemers onderweg ezels en schapen en de Drie Koningen, vergezeld van een echte kameel. Aan het einde van de route, op het Stuijvenburchplein, werden ze getrakteerd op warme chocola en kerstkransjes. Bovendien konden niet alleen de deelnemers maar iedere passant daar, een kartonnen kerstbal, voorzien van een persoonlijke wens of boodschap, in een kerstboom hangen. Eerbeek wens vooral vrede, was daaruit af te leiden. - foto: Wencel Maresch