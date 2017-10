Lezing over het ontstaan van IJsseldal en IJssel

DOESBURG - Een ommekeer voor Doesburg, is de titel van een lezing die donderdag 2 november wordt gehouden in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). De voordracht wordt gegeven door oud-Doesburger dr. Kim Cohen, van de Universiteit Utrecht.

Het middeleeuwse stadje Doesburg ontstond op een heuveltje aan de samenvloeiing van Oude IJssel en Gelderse IJssel. Van die twee rivieren, is de Gelderse IJssel de aanzienlijk grotere, maar vooral ook de veel jongere. Wat Oude IJssel en Gelderse IJssel gemeen hebben, is dat ze dalen gebruiken die ze erfden uit de IJstijd. Tot in de Romeinse tijd stroomde langs het heuveltje slechts eenzaam het kleine riviertje de Oude IJssel.

Een kleine tien jaar geleden kwam uit onderzoek van geologische en rivierkundige aard naar voren, dat de Gelderse IJssel toch echt pas in de Middeleeuwen ontstond. Het is duidelijk dat dat meer met overstromings- en sedimentatiegeschiedenis van de Rijndelta te doen heeft gehad, dan met ingrepen door Romeinen. Overstromingen van de Rijn in het Gelderse zuiden van het IJsselgebied, blijken vanaf 500 na Chr. steeds vaker te zijn voorgekomen, de omgeving van Doesburg steeds hoger onder water zetten, waarbij op zeker moment een deel van het water noordwaarts richting Deventer ging afvloeien. Echt grote overstromingen vonden plaats rond 690 en 785 na Chr. Die waren doorslaggevend voor het uitgroeien van de overstromingsroute tot blijvend pad van een nieuwe rivier: de Gelderse IJssel. Die doorbraak mag voor Doesburg en de Oude IJssel (en als we het er toch over hebben: ook voor Zutphen en de Berkel) een ommekeer genoemd worden.

Toegang leden gratis, niet-leden/introducees Euro 5,00