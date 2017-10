Rheden wil minder restafval

GEM. RHEDEN - Vanaf 1 januari 2018 haalt de gemeente Rheden één keer per drie weken het restafval op. Nu is dat nog één keer per twee weken. Plastic, groente- fruit- en tuinafval blijft de gemeente eens per twee weken en oud papier eens per maand ophalen. Inwoners en ondernemers hebben over deze verandering een brief van de gemeente ontvangen.

Omdat het restafval vanaf januari minder vaak wordt opgehaald, kunnen inwoners en ondernemers hun container gratis voor een grotere omruilen. Dit kan tot en met 28 februari onder andere via rheden.mijncontainer.nl. Daarna betalen zij eenmalig 25 euro bezorgkosten.

Eind november ontvangen inwoners een afvalkrant. Hierin staan tips om het afval nog beter te scheiden. De afvalkrant wordt samen met de Regiobode verspreid. Mensen met een nee-nee-sticker kunnen de afvalkrant afhalen op het gemeentehuis in De Steeg en bij de Servicepunten in Dieren en Velp.

Half december krijgen inwoners en ondernemers de afvalkalender in de brievenbus. Hierop staat welke container SUEZ op welke dag leegt. Mensen kunnen ook de afvalapp downloaden en hierop een melding instellen als zij een container aan de weg moeten zetten.

De gemeente wil de hoeveelheid restafval verminderen. Op dit moment is dat 180 kilo per persoon per jaar. In 2020 zou dat 100 kilo per persoon per jaar moeten zijn. Dat is bijna de helft minder. Dit kan door afval nog beter te scheiden. Minder restafval is goed voor het milieu.

Op woensdag 18 oktober hebben de gemeente Rheden en SUEZ Recycling & Recovery een vierjarig contract over de afvalinzameling getekend. Begin 2017 heeft de gemeente de afvalinzameling volgens de verplichte Europese regels aanbesteed. Drie marktpartijen hebben op de aanbesteding gereageerd. SUEZ is daarbij als beste uit de bus gekomen.