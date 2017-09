Gea Hofstede lijsttrekker PvdA Rheden

GEM. RHEDEN - Gea Hofstede is onlangs unaniem gekozen tot lijsttrekker van de PvdA Rheden bij de komende raadsverkiezingen. Hofstede is een ervaren politicus die al sinds 2010 in de raad zit. Ze is de huidige fractievoorzitter van de PvdA. De definitieve kieslijst van de PvdA wordt in november vastgesteld.

“Politiek bedrijf je uit je hart. De afgelopen jaren heb ik met de fractie hard gewerkt aan een socialer beleid. Altijd met passie en met oog voor onze inwoners”, aldus Hofstede. “De PvdA-fractie wil zich sterk blijven maken voor Rheden. Iedereen, jong en oud, arm en rijk, ziek of gezond, moet mee kunnen blijven doen. Ik vind het een eer de komende jaren hierin het voortouw te nemen”. Bij Hofstede staan de inwoners centraal. “Als besluiten inwoners treffen, zijn zij aan zet. Het is hun gemeente, dorp of wijk, dus zij mogen het zeggen. Ons campagneteam gaat regelmatig de dorpen en wijken in. We vragen de bewoners naar hun lokale problemen en ideeën. Die worden opgenomen in ons verkiezingsprogramma”.