Oortveldruiters Family Fair en benefietveiling

EMPE - Op zondag 1 oktober is er in Empe tussen 10.30 en 16.00 uur een gezellige dag voor het hele gezin. De Oortveldruiters hebben op hun manege een nieuw dak nodig en om daarvoor geld in te zamelen, organiseert de ruitersportvereniging een gezellige benefietdag; de Oortveldruiters Family Fair.

Op deze dag wordt van alles georganiseerd. Ze hebben kraampjes met leuke producten, sieraden en kleding, de meiden kunnen zich uitleven aan de knutseltafel of hun haren laten vlechten en de jongens dagen hun vader uit in ‘Mijn vader is de beste’. Waan je Max Verstappen in een echte racestoel, of Anky van Grunsven tijdens een ponyritje. Daarnaast zijn er demonstraties met bijvoorbeeld Spaanse paarden en voltige en je kunt zelf een poging wagen in de nieuwste rage: Hobbyhorsing. Natuurlijk is er gezellige muziek onder het genot van een hapje en een drankje.

Hoogtepunt van de dag wordt de grootse Benefietveiling. De meest prachtige producten, diensten en vakanties zijn beschikbaar gesteld door diverse sponsors. Bied mee op een weekendje weg op vakantiepark Besthemenerberg in Ommen, of op een week in een vakantiehuis voor 12 personen in Polen. Krijg springles van internationaal springruiter Wout-Jan van de Schans of internationaal menner Claudio Fumangalli. Ben jij een echte schaatsfan? Bied dan mee op het shirt dat wereldkampioen Stefan Groothuis droeg op het WK sprint in Calgary. Of laat je paard masseren en bied mee op een coachingsessie met paarden. Heeft je auto een APK nodig of moeten je ruiten nodig gewassen, is je huisdier nog niet geënt of ben je nog altijd op zoek naar een uniek kinderfeestje of een heel speciaal schilderij? Ook daar kun je allemaal op bieden. En natuurlijk hebben ze ook de nodige meubels, antiek en ook een ponywagen zal worden geveild. Kijk op www.facebook.com/oortveldruiters voor alle veilingitems.

Voor meer informatie e-mailen met: info@oortveldruiters.nl of bel 06-54723347. Manege Oortveldruiters is te vinden aan Meeuwenbergweg 13 te Empe.