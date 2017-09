Club ontmoet buurt

DOESBURG - Op het sportpark Doesburg aan de Oranjesingel, is zaterdag aandacht besteed aan de landelijke Burendag. De besturen van het sportpark en Sportclub Doesburg waren gastheer voor de omwonenden. Zij werden ontvangen met een kop koffie en een koekje. Deze ontmoeting werd georganiseerd om de buurt de danken voor het begrip en het geduld bij de overlast van de bouw van het nieuwe sportcomplex in 2016. Ook wordt hiermee de verbinding van de sporters met de omgeving verder versterkt. Om de wederzijdse betrokkenheid nog meer te vergroten, is door het sportpark een boom en een bank aangeboden. Deze worden voorjaar 2018 gerealiseerd. Gastvrouwen Marieke Egbertzen en Riekie Neervoort (foto) van het sportpark hopen, dat de bewoners elkaar dagelijks weten te vinden voor een praatje op het complex. Zij willen dit evenement Burendag, dat ondersteund wordt door het Oranjefonds, ook jaarlijks organiseren.