Wandeltocht met wijnproeverij

EMPE - De werkgroepVictory4All, Wijnkoperij Vriezekolk en Michel Hol (boswachter bij Natuurmonumenten) hielden een wandeltocht, in combinatie met een wijnproeverij, op de Empese en Tondense Heide. Een heuse primeur.

Samen met de boswachter op pad, waar stil werd gestaan bij de natuur: wat zie je en wat voor beheer voert Natuurmonumenten uit en waarom. Jantine Peters gaf uitleg over stilte in de natuur en hoe je je zintuigen optimaal kan laten functioneren. Jaap Grolleman vertelde over zijn leven en hoe het is om de overstap te maken van melkveehouder naar natuurboer. Op mooie locaties stonden tafels met wijn, die werden gepresenteerd door Andre Vriezekolk uit Eerbeek. Met zijn mooie verhalen over de wijnen en natuurlijk het proeven, kwam er op vele gezichten een glimlach die eigenlijk niet meer verdween. Ook aan de hapjes was gedacht, die werden gesponsord door Jumbo Eerbeek. Als laatste werden de deelnemers getrakteerd op brood en soep op de deel van een van de buren.

Deze eerste editie was een doorslaand succes; wijnproeverij in de natuur. De opbrengst ging bovendien naar Victory4All, een stichting die zich inzet voor kansarme jongeren in Zuid Afrika. Deze stichting geeft kinderen uit de sloppenwijken de kans om, al vanaf kleuterleeftijd, goed onderwijs te volgen. De filosofie daarbij is dat goed onderwijs een springplank is naar een toekomst zonder armoede! www.victory4all.nl.