Outdoor Ibiza weekend in Dieren

DIEREN - Een weekend lang staat Eetcafé het Schilderij in Dieren geheel in het teken van Ibiza. Vrijdag, zaterdag en zondag wordt daar voor het derde achtereenvolgende jaar een Ibiza all outdoor weekend in de tuin gehouden.

Peter en Renate van der Heide (foto) en hun mensen hopen daarbij natuurlijk op mooi zomerweer, maar in ieder geval hanteren ze het motto: als het weer niet meewerkt, halen we de warme sferen van Ibiza gewoon naar Dieren.

Vrijdagavond 1 september wordt begonnen met een kidsparty (9 t/m 14 jaar), van 19.30 tot 22.30 in de tuin. De muziek verzorgen enkele jonge DJ’s van de toekomst uit Dieren. Entree kaarten à €5 p.p. (incl. 3 consumpties en een frietje) zijn verkrijgbaar aan de bar.

Ouders zijn vanaf 19.30 welkom in het café. Vanaf 22.00 mogen zij ook een dansje komen doen met de kids achter in de tuin.

Zaterdag wordt het weer als vanouds een gezellig ‘dance’ feest voor de 18-plusser. Ook deze avond zullen er weer verschillende DJ’s uit Dieren en omgeving het podium betreden om er een toffe avond van te maken. De cocktails & foodtruck zullen deze avond ook niet ontbreken. Kaarten à €7,50 zijn verkrijgbaar aan de bar, maar vol = vol.

Als afsluiter van het outdoor Ibiza Weekend, is zondagmiddag 3 september vanaf 12.00 uur een Familie dag’ voor jong en oud. (gratis entree). Van der Heide: "Wij openen deze middag het nieuwe jamsession-seizoen met Move Your Mind. Neem gerust je instrument mee en we maken er met z’n allen een gezellige muzikale middag van." Kok Martin Baltus staat weer buiten op de Green Egg te grillen met zijn culinaire hoogstandjes. De kinderen kunnen zich deze middag vermaken op het springkussen, met brood bakken, schminken en ring gooien. - foto: Wencel Maresch