Duo-expositie in de Wereldwinkel

EERBEEK – In Galerie Wereldwinkel Eerbeek is vanaf zaterdag een nieuwe expositie te zien. Getoond wordt werk van Marloes Hakkenbroek en Liesbeth Pieterse. De tentoonstelling is getiteld Vanuit de Dieren en wordt 29 juli om 14.30 uur geopend.

Marloes Hakkenbroek en Liesbeth Pieterse werken samen op kinderboerderij de Kiboe in Eerbeek. De werken die zij in de Wereldwinkel laten zien, zijn ontstaan door en gericht op mensen met hooggevoeligheid. Door het werken met dieren kunnen zij zich ontplooien, vandaar de titel Vanuit de Dieren.

Marloes werkt graag met sprekende kleuren, kleuren die elkaar aanvullen. Zij werkt vanuit een verhaal of situatie in haar hoofd. Ze geniet van de ruimte, het gedrag van dieren en de verantwoordelijkheid die zij voor de dieren heeft. Zij observeert de dieren graag van dichtbij en dat vertaalt zich in haar werk.

Liesbeth Pieterse is illustrator, schrijver, kunstschilder en begeleidt kinderen met een hooggevoeligheid. Zij heeft een eigen galerie De Witte Hemel in Drempt. Haar werk in deze duo-expositie zijn tekenprints van haar boek Mocha, het hondje dat weer kleur kreeg. Dit boek is geschreven voor kinderen die via hulphonden gecoacht worden.