De Kroeg in Loenen open met Loenense Moandag

LOENEN - De nieuwe kroeg aan de Eerbeekseweg in Loenen, genaamd De Kroeg, wordt sinds maart gerund door Lilian Timmer. In dit mooie pand, waar voorheen restaurant Zilven gevestigd was, zag Timmer een mogelijkheid om haar droom uit te laten komen. In het pand is een mooie houten bar gekomen, er is een biljartruimte gecreëerd en het is ook mogelijk om een potje dart te spelen. Bij mooi weer kunnen bezoekers heerlijk buiten zitten. Naast het bestaande terras, is er ook een terras achter het pand gekomen. En voor de kinderen is er een aparte ruimte ingericht waar spelletjes gespeeld kunnen worden.

De Kroeg is iedere dag, behalve op maandag, vanaf 12.00 uur geopend. In de avonduren is iedereen vanaf achttien jaar en ouder welkom. Bij De Kroeg kunnen bezoekers terecht voor een borrel of klein hapje. De Kroeg is daarnaast gedeeltelijk af te huren voor feesten en partijen en sinds kort komt De Kroeg ook aan huis. Op locatie worden dan de dranken door een gastheer of -vrouw verzorgd.

Tijdens de Loenense Moandag op 7 augustus zorgt partyzanger Harry Vesseur voor een heus feest bij De Kroeg. En voor de hongerige mens verzorgt Pappa Demy’s een heerlijke barbecue.