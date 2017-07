Kuieren door zomerse Hooilanden

BRUMMEN - Sinds twee jaar kent de gemeente Brummen een prachtige wandelroute over de Empese en Tondense Heide. De heidegebieden zijn eigendom van Natuurmonumenten, maar de route loopt verder over particulier natuurterrein van de familie Grolleman – Peters in Hall, de Eerbeeksche Hooilanden.

In een groot project samen met Natuurmonumenten en het Waterschap heeft de familie Grolleman bijna drie jaar geleden haar voormalige weilanden omgevormd tot natuurlijk grasland. Daartoe werd de vruchtbare bovenlaag afgegraven en zijn sloten gedempt. De graslanden zijn daarmee weer terug gebracht in de staat die het had vanaf de Middeleeuwen tot circa 1900.

Door deze Eerbeeksche Hooilanden loopt een wandelroute van ongeveer 7,5 kilometer lang, die met gele pijltjes staat gemarkeerd. De wandeling kan worden gestart aan de Hallsedijk in Empe waar een parkeerplaats is aangelegd. Wie met de fiets komt, kan de route ook starten vanaf de Lendeweg in Hall. Sinds kort staan er nieuwe borden die weg naar het startpunt wijzen. De fiets kan bij het toegangshek worden geparkeerd. De wandelroute is vanaf dit punt circa 5,5 kilometer.

Wie graag wat meer wil weten over de historie van dit oude cultuurlandschap kan bij VVV Boekhandel Hendriks in Eerbeek een informatief routeboekje kopen met daarin zowel een fietsroute van circa 12 kilometer als de gele wandelroute.