Expositie Natuur Eigen in Raadskelder

DOESBURG – Stichting de Raadskelder presenteert de derde expositie van het seizoen. Natuur Eigen is een samenspel tussen werken van Cees Roorda en Machiel Zwart, waarin de vele vormen van mens en natuur te zien zijn. De expositie wordt zondag 6 augustus geopend en is te zien tot en met 3 september.

Cees Roorda, getogen in Doesburg, schildert de natuur. In de zeventiger jaren werkte hij vooral in Zuid-Afrika als fotolithograaf. Sinds zijn terugkeer in Nederland heeft hij een naam opgebouwd in het genre natuurschilderkunst. Roorda’s schilderijen zijn het resultaat van een intuïtief scheppend proces. De stofuitdrukking in zijn vogelwerk is fenomenaal, echter zonder ‘door te schilderen’ naar het hyperrealisme, want een schilderij is geen foto. In zijn serie Black Paintings is bewust optimaal kleurgebruik en uitdrukking zichtbaar. Cees Roorda werkt in olieverf, aquarel en gouache. Hij laat zich inspireren door de emotie van het dier en weet dat perfect weer te geven op het doek.

Machiel Zwart, woonachtig in Elst, stamt uit een kunstenaarsnest. Al jong toonde hij een grote fascinatie voor vormgeving. Met een keramiste als moeder begon hij op een draaischijf met klei. Al snel werd hij geboeid door het ruimtelijk werk. Na studies bij diverse inspirerende kunstenaars zag hij in dat zijn keuze de juiste was. Steeds is hij op zoek naar de esthetische waarde van een object. Wanneer is iets mooi te noemen en waar stopt die grens en begint de diepere betekenis? Zijn beelden tonen die persoonlijke zoektocht. Een dualistische inslag is eveneens een belangrijk uitgangspunt. Stileren en vormgeven is zijn ultieme passie. Machiel Zwart heeft in zijn exposities steevast deze fascinatie voor stilering getoond. Ook zijn schilderijen zijn hiervan een voorbeeld.

De expositie Natuur Eigen van Cees Roorda en Machiel Zwart is tot en met 3 september te zien op zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. De Raadskelder is te vinden aan de Ph. Gastelaarstraat 2 in Doesburg, onder het stadhuis.