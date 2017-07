Snuffelen tussen de boeken

VELP - Het centrum van Velp was donderdag weer omgetoverd tot één grote braderie met meer dan 200 goedgevulde kramen. De eerste Velleper Donderdag van dit jaar was net iets anders dan voorgaande jaren en het zijn er dit jaar ook maar twee, in plaats van vier.

De Velleper Donderdag 2.0 had dit jaar voor het eerst geen thema mee gekregen. Uit een uitgebreid onderzoek van Veelzijdig Velp bleek namelijk dat deze thema’s nauwelijks bekend waren bij de duizenden bezoekers en dat men daar ook niet specifiek voor kwam. Daarom was er dit jaar extra amusement op twee grote podia met optredens van Eastwood, Marchabella, Los Gitanos en Juicy ‘n Bluesy, waren er genoeg activiteiten voor de kinderen en natuurlijk konden de vele bezoekers lekker neuzen tussen de kramen met een veelzijdig aanbod. De kramen waren goed gevuld met kleding, cosmetica, woondecoratie, speelgoed, biologische producten en streekproducten. Ook de boekenkramen bleken populair, waar lange tijd tussen het aanbod gesnuffeld werd. Volgende week is de tweede en tevens de laatste Velleper Donderdag van dit jaar, wederom van 11.00 tot 21.00 uur. - Foto Lotte Bienias.