KLARENBEEK – Het was zondag gezellig op het veld bij Gerrit en Ria Hissink aan de Klarenbeekseweg in Klarenbeek. Vanuit alle windrichtingen kwamen de liefhebbers naar de jaarlijkse show van stationaire motoren en genoten van een vrolijk gepuf en gestamp van kleine en grote motoren.

Deze motoren zijn gemaakt voor de aandrijving van een machine. Zij waren de voorlopers van de elektrische motoren. Verzamelaars van deze oude apparatuur laten dat graag zien. Met de machines wordt op de show onder andere een zaagmachine aangedreven, maar ook een wasmachine uit 1930. Maar ook kleine machientjes waren te zien, bijvoorbeeld één uit 1919 voor het ontpitten van kersen.

Pronkstuk in de collectie is de oude Lister uit 1923, die door Gerrit wordt vertroeteld alsof het zijn kind is. Hij bouwde speciaal voor deze machine een schuur. Kort voor de show wordt alles weer gepoetst en krijgt de machine weer een oliebeurt om alles soepel te laten verlopen.

De bezoekers aan de motorshow namen ruim de tijd om alles te bekijken en een praatje te maken met de eigenaars. Het was de hele dag gezellig druk en Hissink zag veel bekende gezichten, die ieder jaar terugkomen, maar mocht dit keer ook veel nieuwe bezoekers verwelkomen.