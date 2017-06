Olympische persconferentie

RHEDEN - Ongeveer honderd basisschoolkinderen vierden vrijdag op Nationaal Sport Centrum Papendal Olympic Day, de dag waarop de moderne Olympische Spelen zijn ontstaan. Groep 8 van de Holtbanck uit Rheden was daarbij.

De kinderen werden verrast met een kijkje achter de schermen bij de trainingsfaciliteiten van Team NL en mochten tijdens een officiële kinderpersconferentie hun sporthelden bevragen. Olympisch sporter Sanne Wevers (turnen, goud Rio2016), Anicka van Emden (judoka, brons Rio2016), Jelle van Gorkom (bmx, zilver Rio2016), paralympische sporter Chris Vos (snowboarden) en Jeroen Bijl chef de mission PyeongChang 2018 kregen de meest uiteenlopende vragen. Tako Rietveld (de Kindercorrespondent) presenteerde de kinderpersconferentie en wist met zijn enthousiasme de mooiste vragen los te krijgen bij de kinderen. Zo wilde Maaike van Dijk bijvoorbeeld weten of Anicka voor judo nog een andere sport had gedaan en was Beer Siegers benieuwd of Chris zijn verlamde been wel eens gebroken heeft en of je dat dan ook voelt.

Wereldwijd doen er jaarlijks meer dan 160 landen mee aan Olympic Day door verschillende sport-gerelateerde evenementen te organiseren. Zo wordt er aandacht gevraagd voor de Olympische waarden: Respect, vriendschap en excelleren. En tegelijk inspireren de topsporters ook de kinderen – de kampioenen van morgen.