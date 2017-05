Zomerexpositie Bomen binnen bomen buiten

DE STEEG - Landgoed Middachten in De Steeg wordt omringd door bos. Al eeuwen terug werden bomen geplant, ook voor houtoogst en optimale benutting van hout van eigen bodem. Een recent voorbeeld is de vernieuwing van het brugdek over de gracht met hout uit eigen bos en gemaakt door de timmerman van Middachten. Elke zondag is er een presentatie van een deelnemende exposant.

De boerderijen van Middachten leveren producten evenals het bos. Rond het kasteel, in de tuin, in de paardenstallen en op het plankier zijn bomen van binnen en buiten te zien. Een veelzijdige tentoonstelling van hedendaagse kunst en vormgeving. De boom is te herkennen op een verrassende manier. Ook vandaag worden de vormgevers in hout nog geïnspireerd door bomen. Deze kunstwerken zijn terug te vinden in hedendaagse meubels, beelden, etsen en andere objecten die geëxposeerd worden van 1 juni tot en met 29 september.

De expositie Bomen binnen bomen buiten is een samenwerking van Landgoed Middachten en Stichting Vormgeving in Hout. Elke zondag van de zomer van 2017 zijn er vormgevers in hout aanwezig.

www.middachten.nl

www.vormgevinginhout.nl