Afsluiting seizoen Vrouwen Aktief Empe

EMPE – Het jaar 2017 heeft al vele mooie, gezellige en leerzame avonden opgeleverd voor de dames van Vrouwen Aktief Empe/Tonden en omstreken. Er is een feestelijke Hollandse avond geweest, een boeiende lezing door Arie Ribbers in en over het dialect en de dames zijn teruggegaan naar de schoolbanken voor een avondje verkeersles. Dinsdag 16 mei stond in het teken van het Dobbelsteenspel.

Iedereen ging naar huis met een of meerdere leuke en soms hilarische kadootjes, van een badmuts, afwasborstel en luxe pennenset tot aan een heuse frituurpan. Er werd heel wat afgelachen.

Na de zomer start het nieuwe seizoen van Vrouwen Aktief op dinsdag 19 september. Dan komt Maarten Jansen vertellen over zijn boeiende fietsreizen naar verre oorden. Is je interesse gewekt en wil je lid worden van Vrouwen Aktief, zodat je alle verenigingsavonden bij kunt wonen? Als lid kun je ook meedoen aan de leuke activiteiten die worden georganiseerd, zoals theaterbezoek, een leeskring, het handwerkcafé ‘Steekje los’, een filmclub en nog veel meer. Je bent vanaf september van harte welkom om de eerste avond vrijblijvend bij te wonen. Bij het bestuur kun je dan om informatie vragen over het lidmaatschap. De verenigingsavonden beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in ’t Oortveld in Empe.