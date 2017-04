Inloopochtend voor uitvaartvragen bij Lian Brandsma Uitvaartzorg

LOENEN - Welke regels zijn er voor een uitvaart? Kan ik mijn uitvaart invullen zoals ik dat wil? En mag ik de as van de overledene mee naar huis nemen?

Veel mensen lopen met vragen rond over een uitvaart. Uitvaartondernemer Lian Brandsma in Loenen merkt het vaak in haar dagelijkse praktijk. Ze weet daardoor ook hoe belangrijk het is dat iemand tijdig en goed kan nadenken over de invulling van het definitieve afscheid. “Het helpt nabestaanden bij de rouwverwerking en kennis over uitvaartzaken geeft rust in tijden dat je wereld door een overlijden op zijn kop staat”, vertelt ze.

Om mensen te helpen met al hun vragen over de dood of uitvaarten, houdt ze voortaan elke maand een inloopochtend. “U kunt er terecht voor al uw vragen. Vragen staat vrij. Er zijn dan ook geen kosten aan verbonden. Iedereen is welkom. Heeft u meer tijd nodig voor uw vragen of liever een gesprek bij u thuis? Dan maak ik daar een afspraak met u”, benadrukt Lian Brandsma van de gelijknamige uitvaartonderneming Lian Brandsma Uitvaartzorg.

De inloopochtend voor uitvaartvragen wordt elke laatste zaterdag van de maand gehouden tussen 10.30 en 11.00 uur in het Gezondheidscentrum in Loenen aan de Hoofdweg 64.