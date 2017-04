Apeldoorn heeft financieel ruimte voor nieuwe plannen

APELDOORN - Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn heeft de gemeenteraad de voorjaarsnota aangeboden. Die draagt de titel Doorbraaknota, om daarmee het moment te markeren dat een einde kwam aan het preventief toezicht van de provincie.

Er is weer wat meer financiële ruimte om de grote stedelijke opgaven ter hand te nemen. Tot en met 18 mei ligt de voorjaarsnota voor iedereen ter inzage. De voorjaarsnota is de opmaat naar de begrotingbehandeling in november.

"Na jaren van financieel herstel is er een bescheiden ruimte voor nieuwe initiatieven", aldus wethouder Financiën Detlev Cziesso. "Dat betekent dat we in elk geval niet hoeven te bezuinigen en dat er enige ruimte is om te investeren in de stad. Al is het met de nodige voorzichtigheid, de bomen groeien nog niet in de hemel."

De voorjaarsnota is te downloaden op www.apeldoorn.nl/voorjaarsnota2017.