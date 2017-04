Geweldig Skate-event in Doesburg

DOESBURG - In het voorlaatste weekend van april was het goed toeven bij Jongerencentrum 0313 in Doesburg. Daar vond het 0313 Beweegt Event plaats. Het skatepark was het podium voor jonge skaters die kunsten voor ouders, opa's en oma's en elkaar vertoonden. Maar ook werd genoten van de oudere jongeren die een voorbeeld waren voor jonge skaters en geweldige trucs lieten zien. Binnenin het Jongerencentrum werd een miniramp opgebouwd waar ook naar hartenlust werd geskatet. Diezelfde middag was het voor jongeren mogelijk om een fotografieworkshop met de smartphone te volgen. Deze werd verzorgd door fotograaf Bas Weetink die tevens de gelegenheid nam om prachtige actiefoto's te maken. Na deze geslaagde zaterdag volgde een mooie zondag. Een zondag vol FIFA-gameliefhebbers. De twee jongeren Jesse en Michel organiseerden een FIFA gametoernooi waardoor het Jongerencentrum even werd omgebouwd tot FIFA Gamehal. Onder opperste concentratie werd er fanatiek gespeeld. Niet alleen jongeren uit Doesburg maar ook jongeren uit de omgeving waren naar 0313 gekomen om mee te doen. Het was een geslaagd weekend en een goed begin van de vakantie waar zowel deelnemers als organisatie positief op terug kijken.