Divers concert DHO

DIEREN - Een nieuwe lente, een ander geluid moet de concertcommissie van het Dierens Harmonie Orkest gedacht hebben, toen zij op het idee kwam om tegen de gewoonte in nu eens een concert te programmeren waarbij de verschillende instrumenten binnen een harmonieorkest in de schijnwerper werden geplaatst. Het concert kreeg dan ook de welgekozen titel mee: Instruments in Harmony. Zondag om 15.00 werd het concert in de Ontmoetingskerk in Dieren begonnen met Sankt Florian Choral van de Oostenrijkse componist Thomas Doss; een bewerking van een thema uit één van de symfonieën van de beroemde componist Anton Bruckner, die in het Sankt Florian-klooster begraven ligt. Het stuk dat daarop volgde was Gullivers Travels, gebaseerd op het gelijknamige boek van Jonathan Swift. De eerste soliste die haar niet geringe kunnen mocht tonen was Rianne Meulebeek op hobo in de fascinerende, langzame tango Oblivion van de Argentijnse componist Astor Piazzola. Een fluitensemble onder leiding van Truus Siddré kon aan het publiek laten horen wat voor mogelijkheden er voor dit instrument zijn weggelegd, variërend van de ijl hoge piccolo tot de zware basfluit. Muziek geënt op allerlei klanken die de wind kan veroorzaken en geluiden uit de jungle lagen ten grondslag aan de stukken die zij uitvoerden. Zeer opmerkelijke muziek die je niet zo makkelijk te horen krijgt. Een verassend element in dit toch al zo contrastrijk concert. Marit Cornelissen mocht schitteren in een virtuoos stuk op basis van melodieën uit de Balkan voor klarinet en harmonieorkest. Een slagwerkgroep kon zich uitleven op de vele vormen van percussie-instrumenten die tegenwoordig niet meer bij een hedendaags harmonieorkest zijn weg te denken. Een saxofoonensemble liet eigentijdse arrangementen van bekende nummers als The Pink Panther en de The Muppet Show horen. De beloofde veelzijdigheid was aldus in ruime mate voor handen. Tot slot was het weer de voltallige harmonie die met de filmmuziek uit de Pirates of the Caribbean en A tribute to Lionel met als solist dirigent Geert Jan Dijkerman op vibrafoon nog eens kon laten horen wat met hard studeren en grote inzet allemaal mogelijk is. Aan het eind van het concert werd Dinand Kistemaker gehuldigd voor het feit dat hij 40 jaar lid van DHO was. Opmerkelijk hierbij is dat hij in die periode bijna 30 jaar secretaris van de vereniging is geweest. DHO kan terugzien op een uitermate geslaagd concert, waarbij helaas de publieke belangstelling wat tegenviel. foto Aart van Raalte.