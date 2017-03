Eind dit jaar nieuwe kanaalbruggen

BRUMMEN – Nog voor het eind van het jaar moeten er drie nieuwe bruggen over het Apeldoorns Kanaal liggen. De gemeente Brummen start de aanbesteding voor vervanging van de Hallsebrug, Eerbeeksebrug en Coldenhovensebrug.

Bij inspectie in 2008 bleken deze drie bruggen in zo’n slechte staat, dat het niet langer verantwoord was om verkeer te laten passeren. Er werden noodbruggen aangelegd. Vervanging is de enige optie om een veilige oversteek te garanderen, maar daarvoor had de gemeente Brummen jarenlang geen geld. Vorig jaar heeft het gemeente bestuur echter besloten om in 107 budget vrij te maken voor dit project. Er ligt 1,7 miljoen euro.

Nu dat budget er is, wil de gemeente ook snel aan de slag met de bruggen. De aanbesteding is gestart, waarbij het de bedoeling is dat de werkzaamheden deze zomer beginnen, zodat de bruggen voor het eind van het jaar in gebruik kunnen worden genomen.

De gemeente kiest ervoor het ontwerp en uitvoering van de drie bruggen aan één partij uit te besteden. Wethouder Luuk Tuiten: “We willen een ontwerp waarbij het mogelijk is de brug in de toekomst beweegbaar te maken, mocht het Kanaal in de toekomst toch nog bevaarbaar worden gemaakt.” Daarnaast vraagt de gemeente om een ontwerp met de mogelijkheid van een bovenbouw, zoals de bruggen dit nu ook hebben. Of deze wordt gerealiseerd, hangt af van het financiële plaatje.

De gemeente Brummen nam de bruggen over het Apeldoorns Kanaal in 1998 over van Rijkswaterstaat. Bij overname kreeg de gemeente een bedrag mee dat voldoende zou moeten zijn voor wat achterstallig en regulier onderhoud voor dertig jaar. De bruggen bleken bij inspectie in 2008 echter in zo’n slechte staat, dat de gemeente onmiddellijk besloot de bruggen af te sluiten voor vrachtverkeer. Over de Hallsebrug en Eerbeeksebrug werden noodbruggen aangelegd en naast de Coldenhovensebrug werd een baileybrug geplaatst. Deze is echter niet geschikt voor vracht- en landbouwverkeer, dat al jaren wordt omgeleid.