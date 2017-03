Sprankelende uitvoering van Mondolia

KLARENBEEK – Een volle zaal met ongeveer 550 bezoekers in de Nieuwe Zweep in Klarenbeek hebben zaterdag met volle teugen genoten van de uitvoering van de Muziek- en Amusemenntsvereniging Mondolia. Het werd een sprankelende avond waarbij duidelijk het plezier in het musiceren van de jeugd en ouderen in het oog valt. Met veel enthousiasme wordt er gespeeld en gezongen.

Mondolia heeft zeker niet te klagen over aanwas van de vereniging. Jongens en meisjes die bezig zijn met de opleiding, maar ook een jeugdorkest die jaarlijks zorgt voor aanvulling van het A-orkest. Sommige leden blijven Mondolia erg lang trouw. In het midden van het orkest spelen Coba Holdijk en Dinie van Gerrevink nog altijd op hun mondorgel. Coba is al 88 jaar en Dinie 85 jaar. Voor beiden is de repetitieavond nog een prettig uitje. Spelen doen ze nog zo graag.



Na het welkomstwoord van voorzitter Hugo Hoitink begonnen de diplomalessers onder leiding van Mariël en Annet van Wijngeeren. Daarna speelde en zong het jeugdorkest. Zij begonnen met Heaven, gevolgd door Ik ben ik en jij bent jij met zang van Lindsay Kleverwal en Mion Diks. De jarige Mion Diks werd toegezongen en er werd afscheid genomen van Annet van Wijngeeren. Annet had vanaf 2005 dit orkest geleid. Zij kreeg lovende woorden en bloemen. De scheidende dirigente was blij dat zijn haar dirigeerstokje kan overdragen aan haar dochter Mariël en Jantine Schotman waar ze al een paar jaar fijn mee samenwerkt.

Heidi Wolters had weer de leiding over het A-orkest die begon met Als je d’r niet bij bent van Jan Smit. Michel Kleverwal nam bij verschillende nummers de zangpartij voor zijn rekening. Het is een veelzijdig lid die ook verschillende instrumenten speelt maar ook bij het laatste onderdeel van de avond een groot aandeel leverde met zang en teksten.



Het nummer Conquest of Paradise van Vangalis weet Mondolia mooi te brengen. Bijzonder was het nummer Gezegen Nubie uit de musical Aida met een fraaie zangpartij van Heidi Wolters en een achtergrondkoor. Zaterdag werd gezongen door Mariël van Wijngeeren. Bij een vrolijke rock en roll medley met nummers als Rock around the clock en Blue suede shoes was een leuke show met het dansduo Marlou van Wijngeeren en Craig Brom.

Dirigent Heidi Wolters koos er voor om de uitvoering gezellig af te sluiten met een Polonaise Medley met Mien waar is mijn feestneus, Er staat een paard in de gang en ‘s Nachts na tweeën. Vijf zangers zorgden voor de zang en het publiek deed volop mee.



Zoals gebruikelijk werd de uitvoering afgesloten met sketchen. Er was een Vier akkoordenlied en een unieke voetenact van Mirjan Kleverwal. Muzikaliteit zit in de genen. Zo ook bij leden van Mondolia. Lindsay en vader Michel Kleverwal zongen samen en ook Eva(rapgedeelte) en Hugo Hoitink. Dochter Jeanne Hoitink begeleide hen op de piano. Aardig was ook de paaldansact. Michel en Hugo hadden de hoofdrol in het laatste geslaagde nummer Mondolia in beweging.