Dierense Meester-kegelaars zijn bekend

DIEREN - Van 21 tot en met 24 maart heeft voor de 41e keer het kegeltoernooi Meesterschap van Dieren plaatsgevonden in het Kegelhuis aan de Veerstraat. Aan dit toernooi, georganiseerd door de Kegelsport Dieren, werd door ruim 60 enthousiaste kegelaars en kegelaarsters deelgenomen. Allen waren afkomstig van de 6 verschillende kegelclubs uit Dieren.



Er waren 4 voorrondes waarin iedere deelnemer 40 ballen gooide. Afhankelijk van het clubgemiddelde van de laatste 6 weken werden de deelnemers zowel bij de dames als de heren onderverdeeld in de klassen A, B en C. Van iedere klasse plaatsten de hoogste voorronde-gooiers zich voor de finale op vrijdagavond. Uiteindelijk lukte het bijna iedere deelnemende club één of meerdere finaleplaatsen te bemachtigen. Bij de dames was ROZ met 9 dames sterk vertegenwoordigd in de finale. Onder Ons was bij de heren met 10 finalisten dominant aanwezig. Maar het feit dat er zoveel leden van één club in de finale staan is nog geen garantie dat zij ook alle 1e prijzen in de wacht zullen slepen.

Gade geslagen door een grote groep toeschouwers, gingen de 27 finalisten op vrijdagavond de strijd aan. Ook nu weer bleek dat het tot en met de laatst gegooide bal een spannende strijd was. Bij de dames A was Wil van de Kant (DAN) met 5 hout verschil sterker dan de nummer twee. Bij de dames B won Mary Brands (ROZ) met een verschil van 15 hout. Met een verschil van maar liefst 28 hout wist Ann Kerstens (DAN) bij de dames C te winnen.

De heren A beloofde een spannende strijd te worden. Het verschil in de voorrondes was minimaal. In de eerste ronde wist Luuk Bunt (de Kegelclub) al toe te slaan door een gat te slaan van 11 hout met de winnaar van vorig jaar. Luuk heeft dit niet meer uit handen gegeven en werd met 35 hout verschil op nummer twee een terechte winnaar. De eerste prijs bij de heren B ging naar Hans van Elk (Onder Ons) met een totaal van 309 hout was hij 29 hout beter dan de nummer twee. Bij de heren C was het Bernard van Gaalen (Onder Ons) die zijn allereerste kegelprijs in de wacht sleepte met een gemiddelde score van 6,4. Een knappe prestatie.

De winnaars van dit toernooi, Wil van de kant en Luuk Bunt, mogen zich hiermee het komende jaar Meester van Dieren noemen. Beide hebben ook de Frits Dobbenberg-wisselbeker in de wacht gesleept, de prijs voor de hoogste gooiers van het hele toernooi. Wil van de Kant met een totaal van 566 hout en Luuk Bunt 642.

Op de foto alle winnaars bijeen. V.l.n.r. Ann Kerstens (Dames C-klasse), Mary Brands (Dames B-klasse), Wil van de Kant (Dames A-klasse en Frits Dobbenbergbeker), Luuk Bunt (Heren A-klasse en Frits Dobbenberg-beker), Hans van Elk (Heren B-klasse) en Bernard van Gaalen (Heren C-klasse)