Helpen bij Sportinstuif Gehandicapten dankbaar werk

DIEREN - De Stichting Sportinstuif Gehandicapten Rheden is 30 jaar geleden opgericht om mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te bieden wekelijks een uur samen te sporten of gewoon te bewegen. De stichting Sportinstuif heeft in 2016 de Vrijwilligersprijs Rheden-Rozendaal gewonnen.

Elke zaterdagochtend is in de sporthal Theothorne in Dieren de 'Sportinstuif'. Uit de wijde omtrek komen dan 30 tot 40 deelnemers, van jong tot oud, voor hun wekelijkse uurtje sport en beweging onder leiding van een sportleider en tien vrijwilligers. Een bestuurslid van de stichting is altijd aanwezig en heeft de eindverantwoordelijkheid.

De vrijwilligers arriveren vanaf 8.30 uur in de sporthal. Samen met de sportleider zetten zij de benodigde toestellen en spelmaterialen klaar. De eerste deelnemers komen dan ook al binnen. Om 9.00 uur is de warming up en daarna gaat iedereen door met bewegen op muziek, met roeien of fietsen, sjoelen of een balspel. De trainingsapparaten zoals roeien en fietsen hebben één-op-één begeleiding, om de deelnemers bij hun coördinatie te helpen.

De diversiteit in mogelijkheden van deelnemers is groot en de vrijwilligers zijn dan ook nodig om iedereen te kunnen begeleiden wanneer zij sporten, passend bij ieders niveau. De voldoening wanneer een trainingsrondje op het roeiapparaat of de hometrainer is gelukt, is groot.

Om 10.00 uur is de gezamenlijke afsluiting, waarbij ook de jarigen van dat moment toegezongen worden. Bij de koffie of chocolademelk in het restaurant kijkt iedereen weer tevreden terug op de geleverde prestaties, waarna de deelnemers om 10.30 uur zelfstandig of met hun busje weer naar huis gaan.

De vrijwilligers komen gemiddeld een keer in de twee weken, maar er is een flexibele planning, met andere voorkeuren wordt rekening gehouden. De vrijwilligers kunnen aangeven bij welke sport zij het liefst een deelnemer begeleiden. De begeleiding in de Sportinstuif is ook zeer geschikt voor stagiaires. Leerlingen van het middelbaar onderwijs kunnen hier goed hun maatschappelijke stage doen. Ook studenten die een opleiding tot sportleraar volgen zijn welkom, zeker ook als zij de studierichting Sport en Bewegen hebben gekozen.

Op zaterdagochtend zijn de begeleiders in Theotorne altijd bereid om de vragen te beantwoorden van iedereen die geïnteresseerd is om als vrijwilliger/begeleider te komen helpen. Meer informatie: www.sportinstuif.nl.