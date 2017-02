Doe mee met Taalcafé Doesburg

DOESBURG - In Doesburg wordt er veel gedaan op het gebied van taal en dit wordt verder uitgebreid. Vanaf vrijdag 7 april start Taalcafé Doesburg. Een taalcafé is een ontmoetingsplek om de Nederlandse taal te (leren) spreken: een extra mogelijkheid om te oefenen met de taal.

Het is een goede, laagdrempelige manier om als anderstalige met de Nederlandse taal bezig te zijn. Dit kan als aanvulling op een inburgeringtraject, na afloop van of tijdens de inzet van een Taalmaatje, of ‘gewoon’ voor iedere anderstalige die vaker Nederlands wil spreken.

Taalcafé Doesburg start op initiatief van Buurtacademie (Taalwerkplaats) en Bibliotheek West-Achterhoek. Bij het taalcafé wordt onder leiding van vrijwilligers in kleine groepjes in het Nederlands gesproken over allerlei onderwerpen. Dit wordt gedaan met behulp van bijvoorbeeld een foto, een plaatje, een thema of er wordt een taalspelletje of uitspraakoefening gedaan. In ontspannen sfeer komt het onderwerp van die week op verschillende manieren aan de orde. Taalcafé Doesburg vindt wekelijks op vrijdagochtend plaats van 09.30 tot 11.30 uur. Het Taalcafé is te vinden aan de leestafel in de bibliotheek, in multifunctioneel centrum Buurtacademie Doesburg, aan De Linie 4.

Vrijwilligers zijn welkom. Ongeveer één keer in de maand ben je aan de beurt om met anderstaligen in kleine groepjes in gesprek te gaan. Bedenk wel: het is geen onderwijs. De nadruk ligt op het praten. Vrijwilligers bereiden iedere bijeenkomst voor en worden hierbij ondersteund door Buurtacademie Doesburg en Bibliotheek West-Achterhoek. Als vrijwilliger spreek je zelf duidelijk de Nederlandse taal en vindt je het leuk om met taal te spelen. Omdat er in kleine groepjes wordt gewerkt, is het van belang dat je een gesprek binnen een groepje kunt leiden. Voor belangstellenden is er op 24 maart van 09.30 tot 11.30 uur een informatiebijeenkomst aan de leestafel van de bibliotheek, in multifunctioneel centrum Buurtacademie Doesburg, aan de Linie 4.

coordinator@buurtacademiedoesburg.nl

Tel. 0313 - 712400