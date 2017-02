Nieuwe vorm van dagbesteding in Dieren

DIEREN - Op verzoek van de gemeente Rheden ontwikkelt het Inloophuis Dieren een nieuwe vorm van dagbesteding. Dagbesteding voor zowel mensen zonder als mensen met indicatie. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende zorgaanbieders die in het dorp actief zijn.

Het opzetten van deze dagbesteding past precies in de ontwikkeling die het Inloophuis vorig jaar in gang heeft gezet. Men richt zicht op een bredere doelgroep en een groter aanbod van activiteiten. Binnen het Inloophuis mag de tijdelijke en parttime beroepskracht Jos Meerssman met deze klus aan de slag. “De vraag komt op het juiste moment. We staan aan de vooravond van de verhuizing naar een nieuw verzamelgebouw in het voormalig kinderdagverblijf Het Zandkasteel aan de van de Duyn van Maasdamstraat. Daar is volop ruimte om dagbesteding te organiseren”, vertelt Meerssman. De achterliggende weken heeft het Inloophuis samen met Siza, RiBW, Attent en Zozijn om de tafel gezeten. Alle partijen zien mogelijkheden en reageren enthousiast op de plannen. Het is nog lang niet zeker of het aanbod van dagbesteding helemaal klaar is bij de ingebruikname van het pand. Meerssman: “De datum van onze verhuizing is nog niet bekend maar wij rekenen op mei. Dat geeft ons de tijd om onze zaken goed voor te bereiden. Ons aanbod richt zich in het begin vooral op recreatieve dagbesteding. Daar zijn we goed in. Ons idee is dat mensen die komen, daar de dingen doen die zij leuk vinden. Ons aanbod stemmen wij af op hun wensen”. Aan de recreatieve vorm van dagbesteding kunnen mensen meedoen zonder en met indicatie. “Dagbesteding vraagt om meer vrijwilligers dan we nu hebben. Mensen die dit leuk vinden zijn van harte welkom. Niet alleen voor de uitvoering maar zeker ook voor het ontwikkelen van de dagbesteding. Bij uitstek interessant voor mensen die voor hun studie een leuk project zoeken. Of voor hen die willen werken aan hun cv”.

Naast recreatieve dagbesteding gaat het Inloophuis samen met het bestuur van het nieuwe verzamelgebouw kijken waar werk gerelateerde dagbesteding mogelijk is. Hierbij denken zij aan receptiewerkzaamheden, conciërgetaken en kleinschalige horeca-activiteiten. Bij deze vorm is er samenwerking met Praktijkschool De Tender en 2Switch.

Het Inloophuis zoekt mensen die mee willen helpen in het opstarten van de dagbesteding en voor de uitvoering daarvan. Mensen die geïnteresseerd zijn of meer willen weten kunnen vrijblijvend contact opnemen met Jos Meerssman. Hij is bereikbaar via 06-30455546 en per e-mail via josmeerssman@multi-interim.nl.