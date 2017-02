Dertig jaar De Zonnebloem in Rheden en De Steeg

RHEDEN - Dit jaar bestaat de afdeling Rheden-De Steeg van de Zonnebloem dertig jaar. Reden om de jaarlijkse ontspanningsmiddag extra feestelijk te maken. De bijna zestig gasten en de aanwezige vrijwilligers werden bij binnenkomst in partycentrum Ons Huis in Rheden, getrakteerd op koffie of thee met een gebakje, waarop stond: de Zonnebloem 30 jaar. Door Hans Vesterink werd daarna een muzikale quiz voor senioren gepresenteerd. Alle gasten en vrijwilligers hebben daar enthousiast aan meegedaan. Er werd zelfs nog een polonaise gelopen. Ook was er aandacht voor het 25-jarig vrijwilligersjubileum van één van de vrijwilligers. Na de pauze was er voor alle gasten en vrijwilligers, ook die niet deze middag aanwezig waren, een kleine attentie: een potje met zonnebloempitjes om zelf op te kweken.

Als afsluiting werd het gebruikelijke broodje kroket gegeten, waarna de gasten weer blij en voldaan naar huis toe gingen.