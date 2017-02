Stichting Brede Blik op Kunst houdt op te bestaan

GIESBEEK - Stichting Brede Blik op Kunst stopt met haar werkzaamheden om kunst en cultuur in Giesbeek, en omliggende dorpen, te bewerkstelligen. Wegens afnemende belangstelling en een krimpend bestuur dat niet opgevuld kon worden, is het bestuur genoodzaakt de stichting te ontbinden. Jaren heeft een wisselend aantal bestuursleden met veel plezier activiteiten mogelijk gemaakt, waaronder de jaarlijkse kunstroute op de tweede zondag in september en het Lentefeest op de Paulusschool. Dit om kunst en cultuur te stimuleren voor zowel jongeren als ouderen in de Liemers. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd bij het mogelijk maken van de activiteiten of eens heeft deelgenomen, willen het bestuur enorm bedanken. Ze kunnen terugkijken op een aantal mooie jaren.