Jubilarissen Vrouwen Aktief

EMPE – Op 17 januari hield Vrouwen Aktief Empe/Tonden haar jaarvergadering in ’t Oortveld in Empe. De door het bestuur gebakken nieuwjaarsrolletjes, met of zonder slagroom, lieten zich heerlijk smaken door de aanwezige leden. Het jaarverslag werd via PowerPoint gepresenteerd door secretaris Irma Jansen, waarbij de vele leuke activiteiten, uitjes en lezingen van 2016 nog eens de revue passeerden. Tevens werd tijdens de presentatie aandacht geschonken aan de vijf ereleden en de levendige Facebookpagina van Vrouwen Aktief. Wanda Konijnenberg presenteerde het financieel jaarverslag. Daarna werden maar liefst zes jubilarissen gehuldigd. Voor het 40 jaar lidmaatschap Gerda Hemmink en voor het 25 jaar lidmaatschap Elly Gerritsen, Thea Bats, mevrouw Havekes, Dinie Zuetenhorst en Gerrie Willemsen. Helaas kon Thea Bats niet bij de jaarvergadering aanwezig zijn. Alle jubilarissen kregen als dank voor hun trouwe lidmaatschap een mooi aandenken.

Op het programma stonden verder de verkiezing van het bestuur en de kascommissie. Gerda Hemmink en Maartje Derks traden af, respectievelijk als voorzitter en lid van het bestuur. Zij kregen een prachtige vaas met amaryllissen overhandigd. Het bestuur was verheugd om Dineke Boesveld welkom te kunnen heten als nieuw bestuurslid. Ria Bensink nam de voorzittershamer van Gerda over. In de kascommissie trad Ineke Ponger af. Dineke Boesveld kon niet in de kascommissie blijven, omdat ze nu in het bestuur van Vrouwen Aktief zit. Daarom werden tijdens de jaarvergadering twee nieuwe leden voor de kascommissie gezocht. Spontaan boden Maaike Langelaan en Yvonne Hofenk zich hiervoor aan. Annie Kloppers nam afscheid als lid van de tuincommissie. Na het officiële gedeelte was het tijd voor een paar spannende rondes bingo, waarbij er mooie en lekkere prijzen waren te winnen. Na afloop keerden de meeste dames huiswaarts, maar bleven er ook nog een aantal gezellig napraten en -borrelen.

Het nieuwe programmaboekje wordt tijdens de volgende verenigingsavond op dinsdag 21 februari uitgereikt. Tijdens die avond is er een optreden van Alleen maar Hollands. Dat wordt een gezellige avond met alleen maar Hollandse liedjes. Wie kennis wil maken met Vrouwen Aktief is deze avond van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur in ’t Oortveld in Empe.