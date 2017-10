Bronckhorst wil organisatie evenementen eenvoudiger maken

BRONCKHORST - De gemeente Bronckhorst wil organisatoren van evenementen tegemoet komen door de meldingsplicht voor evenementen te verruimen. Voor evenementen waarbij het (zeer) onwaarschijnlijk is dat er risico’s zijn, geldt voortaan alleen nog een meldingsplicht.

Burgemeester Besselink: "Wij waarderen de enorme inzet van organisatoren van de vele evenementen in onze gemeente. We geven de organisaties daarom het vertrouwen door de regels te verminderen bij evenementen waar we geen risico’s verwachten. Bovendien kunnen we meldingen sneller beoordelen en afhandelen dan evenementenvergunningen.”

Evenementen zijn belangrijk voor de leefbaarheid en saamhorigheid in een dorp. In Bronckhorst zijn jaarlijks ruim 400 evenementen. In veel gevallen is het (zeer) onwaarschijnlijk dat het evenement leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Voor deze evenementen is het niet nodig om het evenement vooraf te beoordelen. Een melding bij de gemeente is dan voldoende. Deze wijziging levert een lastenverlichting op voor evenementenorganisaties.

B en W stellen de gemeenteraad voor om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen om bovenstaande verruiming van de meldingsplicht van evenementen mogelijk te maken. Daarnaast zijn er enkele aanpassingen, volgend op de landelijke richtlijn van de VNG, bedoeld om in te kunnen grijpen bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast en bij hinderlijk drugsgebruik.

Bronckhorst houdt de komende tijd diverse bijeenkomsten met inwoners en organisaties, om in gesprek te gaan over het verantwoord organiseren van evenementen en over aanpassingen in de APV.