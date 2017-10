Vierde Happy Day grandioos succes

BRUMMEN - Voor de vierde maal werd er bij Rhienderoord Zwem & Sport Plezier en sportcentrum Hippmann in Brummen de Happy Day gehouden. Een sportdag voor mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking.

Juist ook voor deze groep mensen is het belangrijk in beweging te blijven. Naast de oefeningen van fysiotherapeute Tjal van de Berg, die werkzaam is bij Philadelphia, ging een aantal cliënten ook zelf sporten, bijvoorbeeld voetballen bij het G-team van Loenermark, zwemmen bij Rhienderoord of zwemvereniging De Spreng. Deze jaarlijkse sportdag is dan ook een hoogtepunt waarbij iedereen met veel enthousiasme heeft gestreden voor een echte eremedaille.

Om kwart over tien opende burgemeester Alex van Hedel de sportdag en kon er gesport worden op drie niveaus: laag, midden en hoog. Voor het lage niveau was er van alles te beleven; schommelen, een ballenbak en een paardrijd-simulator. Het middenniveau was druk met gooien, vangen, balanceren en een tovertafel. En voor het hoge niveau was er hockey, penaltyschieten, fitness en zumba waarbij de deelnemers zich helemaal konden uitleven.