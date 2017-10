Feestelijk samen eten in de Wheme

HALL - Donderdag 26 oktober was er in de Wheme in Hall weer een Samen Eten. Dit initiatief van Stichting Welzijn Brummen bestaat al tien jaar. Voor 8,75 euro wordt een driegangen menu geserveerd door vrijwilligers. Alle inwoners van de gemeente Brummen zijn welkom om aan te schuiven (na aanmelding). Zelfs het vervoer naar Hall kan geregeld worden. Tijdens het jubileum stond op het menu: tomatensoep, gekookte aardappelen met een gehaktbal, rode kool of spruitjes en als toetje griesmeelpudding met saus van rode vruchten.- Foto Marjolein van Leeuwen.