Helikoptervluchten boven Klarenbeek

KLARENBEEK - Een aantal klanten van Plus Imanse in Klarenbeek, vloog in een opvallende groene helikopter over Klarenbeek. Sinds begin september konden zij sparen voor deze bijzondere vlucht. Zo’n 350 enthousiastelingen gingen de lucht in.

Klarenbeek van op grote hoogte bekijken: dat lieten velen zich geen twee keer zeggen. “De spaaractie bleek een groot succes”, vertelt ondernemer Herwin Imanse. “Het was een mooie manier om ons 15-jarig jubileum in te luiden.” Elke zes minuten durende vlucht zorgde voor een grote glimlach op het gezicht van de deelnemers. De positieve reacties stroomden na afloop ook binnen.

Het in- en uitstappen gebeurde op het kermisterrein aan de Broekstraat in Klarenbeek. Er werd gevlogen met twee helikopters van HeliCentre. De catering werd verzorgd door de SC Klarenbeek. De volledige opbrengst daarvan is ten goede gekomen aan de vereniging. - Foto: Bert Visser