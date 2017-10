Inbrekers in De Steeg op heterdaad ingerekend

DE STEEG - Na een inbraak in de nacht van donderdag op vrijdag in een kapsalon aan de Hoofdstraat in De Steeg, heeft de politie twee verdachten kunnen inrekenen. Het gaat om twee achttienjarige jongens uit Heelsum en Rheden. De twee werden vrijwel op heterdaad betrapt.

Buurtbewoners werden die nacht rond 03.00 uur uit hun slaap gehaald door glasgerinkel en ander kabaal. Gewaarschuwde agenten stelden bij aankomst vast dat er was ingebroken bij de kapsalon. Na een zoektocht in de omgeving werden de beide achttienjarigen al fietsend en met volle tassen aangetroffen op de Schaarweg in Rheden. De Heelsumer kon direct worden aangehouden. De Rhedenaar probeerde weg te komen, maar kon uiteindelijk op de Laakweg worden ingerekend. Hij raakte lichtgewond toen hij tegen de achtervolgende politiewagen botste en viel. De twee zitten voorlopig vast voor onderzoek en verhoor.