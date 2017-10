DE STEEG - Wethouder Tjebbe Vugts van Rheden heeft besloten zijn ontslag in te dienen na meldingen over zijn gedrag. De gemeente doet uit privacyoverwegingen geen mededelingen over de aard van de meldingen. De gemeente benadrukt dat ze zorgvuldig onderzoek doet naar de meldingen. Vugts was vanaf 2010 wethouder sociaal domein bij de gemeente Rheden. De andere collegeleden nemen vooralsnog zijn taken over.