Ontmoetingscentrum De Paperclip viert 40-jarig bestaan

VELP - Ontmoetingscentrum De Paperclip in Velp viert op 28, 29 en 30 september het 40-jarig jubileum. Alle festiviteiten worden in het eigen gebouw aan de Eiberstraat 14-16 in Velp gehouden. Op donderdag 28 september is de receptie voor genodigden en belangstellenden. Daarna volgt een aantrekkelijk jubileumprogramma.

Op vrijdag 29 september houdt Nelleke den Boer om 14.00 uur een lezing over Velp in de Franse tijd. De toegang is gratis. De expositie De tijdlijn van Velp van Jan Withaar, eveneens van De Oudheidkundige Kring Rheden/Rozendaal, is dan ook te bezichtigen. Aan alle bewoners van Velp-Rozendaal en omgeving wordt een feestelijk jazz-concert door the Ol’ Stars aangeboden. Deze groep is bekend van talloze jazz optredens en jazzfestivals. De toegang is gratis, wel zijn drankjes voor eigen rekening. Aanvang 19.30 uur.

Op zaterdag 30 september is er opnieuw een lezing van Nelleke den Boer, met dit keer als onderwerp: De zeeheldenbuurt annex andere buren. Gratis toegang, aanvang 14.00 uur. Ook op deze dag is de expositie van Withaar te bezichtigen. Tot slot is er die dag voor alle vrijwilligers van de Paperclip en genodigden een feestavond.

De start in 1977 van dit ontmoetingscentrum in Velp was een problematische vanwege de huisvestingssituatie. In 1979 werd namelijk bekend dat de ruimte in de dependance van de oude Kohnstamm-mavo namelijk niet meer beschikbaar was. De huisvestingsnarigheid remde in die jaren de Paperclip af. Gebrek aan ruimte, gebrek aan vrijwilligers en men wist niet goed wat de behoeften waren van de bewoners van de prille wijk Nieuw Velp-zuid. Meer activiteiten zouden een grotere belasting vormen voor de schaarse vrijwilligers. Het doel was het bevorderen van de saamhorigheid. Zo ontstond de naam De Paperclip, die aangeeft dat losstaande zaken met elkaar verbonden worden. Verenigingen moesten samenwerken en niet ieder voor zich werken.

Sociale contacten waren in sommige delen van het dorp beperkt en er dreigde eenzaamheid te ontstaan. Alle activiteiten dreigden naar buiten de wijk verlegd te moeten worden, naar de Scheldestraat. Er ontstond een noodoplossing: de Zonnebloemkleuterschool en een noodlokaal achter de Prins Bernardschool.

In 1983 kreeg het centrum de huidige plek aan de Eiberstraat. Het gebouw bestaat deels uit een oud gebouw van de Kema. De handbalvereniging VHVO kreeg die ter beschikking, waardoor beide organisaties konden samengaan in dit ene grote gebouw.

Aanvankelijk waren de activiteiten gericht op mensen van alle leeftijden. Soos voor ouderen, peutermoedermorgens, waarbij moeder of oma zelf op de kleintjes letten, evenals bingo, maakten onder meer deel uit van het programma.

Knutselen voor de jeugd was er op woensdagmiddag, in de toen kinderrijke buurten van Velp-zuid. Voor de cursussen werden deskundige mensen ingeschakeld. Ook talencursussen op diverse niveaus, naast creatieve cursussen, waren zeer in trek. Zo vaak mogelijk open zijn, ook als er geen activiteiten zijn, was het doel. De huismeesters zorgden voor een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken. En eigenlijk is dat steeds zo gebleven.

In de Paperclip is ieder welkom om deel te nemen aan allerlei cursussen en activiteiten.