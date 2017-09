Bouw school in Rozendaal begonnen

ROZENDAAL - 'Het heeft even geduurd, maar we zijn eindelijk op het terrein aan de Bremlaan van start gegaan met de bouw van de nieuwe school', laten de wethouders Anton Logemann en George van Gorkum van de gemeente Rozendaal weten.

Vorige week is Liemers wegenbouw gestart met de aanleg van een tijdelijke bouwweg, met daaronder de riolering. Over ruim een jaar - tegen de tijd dat de schoolbouw voltooid is - wordt op deze weg een definitieve verharding aangebracht.

Na de aanleg van de tijdelijke bouwweg, zet bouwbedrijf Klomps de schop in de grond voor de bouw van de school, inclusief de realisatie van een gymzaal en kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Met de schoolbouw start Klomps begin volgende maand. Hopende dat ze komende winter weinig oponthoud krijgen door vorstverlet, kan de school dan in de herfstvakantie van 2018 de deuren openen.

'Natuurlijk kijken we samen met de Dorpsschool en de peuterspeelzaal uit naar dat heugelijke moment', aldus de wethouders in een gezamenlijk bericht. 'Maar eerst gaan we op 9 oktober de start van de bouw nog met een feestelijk tintje markeren.' Daarbij nemen leerlingen van de school een prominente plek in.