Expositie schilderijen Victory on Canvas bij ’t Heekenbroek in Drempt

DREMPT - Tot en met 29 oktober exposeert Henk Stemerdink schilderijen in de bezoekersruimte van Wijnboerderij ‘t Heekenbroek in Drempt

Henk Stemerdink is geboren en getogen in Winterswijk. Begin jaren 80 verhuist hij naar Arnhem om daar aan de Kunstacademie te gaan studeren. Hier had hij onder andere les van Klaas Gubbels. “Je wordt tijdens de opleiding voortdurend geconfronteerd met jezelf, eigenlijk uitgedaagd om eruit te halen wat je in je hebt en hoe je dat tot volle wasdom kan laten komen,” zegt hij. Henk geeft nu een aantal uren les in Beeldende Vorming op het voortgezet onderwijs in Arnhem Zuid, woont in Drempt en exposeert zijn werk onder de naam VictoryonCanvas hoofdzakelijk in het buitenland. Ruim dertig jaar geleden begon Henk met schilderen. In de loop van die jaren veranderde zijn manier van werken van realistisch naar abstract.

“Ik ben echt een natuurmens en een natuurschilder,” zegt Henk. “Ik maakte vooral landschapsschilderijen. Ik ben afgestudeerd op Turner, was zeer geïnteresseerd in deze Engelsman, een romanticus, die in Tate Galery grote werken heeft hangen. Turner staat bekend om zijn landschappen en het prachtige licht in zijn schilderijen. Langzaam begon Henk zijn eigen landschappen te creëren. “Ik noem mijn huidige schilderijen innerlijke landschappen waarin licht, lucht, water en de verbondenheid met de natuur centraal staat.”

Op de expositie bij ‘t Heekenbroek laat Henk naast zijn innerlijke landschappen ook een aantal recent gemaakte impressionistische landschappen zien. De expositie en het terras kan men bezoeken van woensdag tot en met zondag tussen 12.00 en 17.00 uur.

www.heekenbroek.nl