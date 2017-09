Inloophuis start programma Vrijetijdsbesteding

DIEREN - Op maandag 2 oktober om 10.00 uur start het Inloophuis in Dieren met haar nieuwe activiteit Vrijetijdsbesteding. In het kersverse verzamelgebouw Het Duynhuis bruist het van maandag tot en met donderdag van de activiteiten. Op 2 oktober informeert het Inloophuis belangstellenden.

Om 10.00 uur en om 11.00 uur wordt het aanbod tot en met het einde van het jaar gepresenteerd en er wordt verteld hoe alles in zijn werk gaat. In het Duynhuis is een hele vleugel van het gebouw ingericht voor vrijetijdsbesteding. In het atelier delen vrijwilligers hun talenten in keramiek, beeldhouwen, portrettekenen en schilderen. Voor deze onderdelen is aanmelden nodig vanwege een maximum aantal deelnemers. Buiten deze lessen om is het atelier vrij beschikbaar voor mensen die er hun hobby willen uitoefenen.

In de Zaal kunnen mensen deelnemen aan groepsactiviteiten. Samen koffie drinken, een spelletje doen of creatief bezig zijn. Degenen die wat meer beweging willen, kunnen hier ook terecht. Wekelijks wordt Koersbal aangeboden door Koersbalvereniging de Bijdraaijer. Vanuit het pand starten wandelingen in de omgeving. Tijdens de openstelling is er dagelijks een lunch waar iedereen kan aansluiten. Voor deze lunch wordt een bijdrage van 1 euro gevraagd. Deelname aan de activiteiten zelf is gratis. Wel blijven gemaakte werkstukken eigendom van de Vrijetijdsbesteding. In een klein winkeltje wordt dit verkocht waarmee nieuwe materialen worden aangeschaft. Eventueel kunnen mensen hun werkstukken tegen kostprijs meenemen. Verder is er voor de meer actievelingen een klusploeg en tuinploeg. In het gebouw zijn altijd wel wat klusjes te doen en ook de tuin vraagt om onderhoud.

Centraal in het hele verhaal staan ontmoeting en contact. De Vrijetijdsbesteding is er voor iedereen die behoefte heeft om wat meer de deur uit te zijn en andere mensen te ontmoeten. Of dat nu als deelnemer is of als vrijwilliger, of allebei. Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij één van de presentaties op maandagmorgen 2 oktober. Natuurlijk kan men die ochtend al aan de koffie of creatief aan de slag. Het programma is nog niet compleet, er wordt aan een breder aanbod gewerkt. Zo is het Inloophuis in gesprek met beweegcoach Hayke van Valburg. Samen kijken zij of stagiaires van het Sportbedrijf Rheden een beweegactiviteit kunnen aanbieden. In het najaar start een werkgroep voor de aanleg van een moestuin en als de professionele keuken is opgeleverd, starten ook de kookactiviteiten. In de voorbereiding is overlegd met de gemeente Rheden en zorgorganisaties als Siza, RIBW, Attent en ZoZijn. De samenwerking met deze instanties blijft ook na de start. Bekeken wordt of cliënten van de zorgorganisaties een bijdrage kunnen leveren als dagbesteding. Het programma

Vrijetijdsbesteding draait op vrijwilligers. Wie ook activiteiten wil aanbieden of op wil treden als gastheer of gastvrouw kan contact opnemen. De vrijetijdsbesteding is van maandag tot en met donderdag open van 09.30 tot 16.30 uur. De activiteiten vinden plaats tussen 10.00 en 16.00 uur. Alleen een ochtend of middag aansluiten kan ook. Mensen zonder vervoer en die geen gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld de Plusbus, nemen vooraf contact op met de Vrijetijdsbesteding. De organisatie kijkt dan of het mogelijk is gehaald en gebracht te worden. Hiervoor wordt een bijdrage van 1 euro gevraagd. Ook voor deze service kan men nog vrijwilligers gebruiken.

Jos Meerssman, tel. 06 - 30455546

josmeerssman@multi-interim.nl