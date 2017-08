Bouw scholencluster Lorentzstraat van start

EERBEEK – De schop kan in de grond en de gemeente Brummen kan eindelijk beginnen met de bouw van een nieuw scholencluster aan de H.A. Lorentzstraat in Eerbeek. Met ingang van het schooljaar 2018 / 2019 moeten de leerlingen van De Enk en de C. van Leeuwenschool gebruik kunnen maken van een nieuw gebouw. De eerste voorbereidende grondwerkzaamheden zijn inmiddels gestart.

Wethouder Eef van Ooijen is blij dat alle juridische procedures zijn afgerond en de bouw van het scholencluster kan beginnen. De gemeente heeft de afgelopen jaren samen met onder andere alle schoolbesturen werk gemaakt van de huisvesting van basisscholen in de gemeente. Van Ooijen: “De scholen worden geconfronteerd met veranderingen in het leerlingenaantal. Daarom is er gekozen om zoveel mogelijk flexibel en multifunctioneel te bouwen, om in de komende jaren goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen op het gebied van behoefte aan ruimte als veranderingen in onderwijsvormen.” De afgelopen jaren werden al scholenclusters gebouwd aan de Sweelinckstraat in Eerbeek en de Meengatstraat in Brummen. Met de nieuwbouw van dit scholencluster aan de H.A. Lorentzstraat in Eerbeek en aanpassingen aan andere scholen, zijn de onderwijsgebouwen in de gemeente Brummen dan weer up-to-date.

De school wordt gebouwd op het perceel aan de H.A. Lorentzstraat waar voorheen de voormalige basisschool De Springveer was gevestigd. Het gebouw wordt centraal op het terrein gebouwd en de bestaande bomenstructuur blijft behouden. Aan de zuidzijde wordt de groenstructuur versterkt. Het nieuwe gebouw wordt ook voorzien van een moderne gymzaal. De bouwwerkzaamheden worden zoveel mogelijk afgestemd met de geplande vervanging van het riool in de wijk om overlast voor de buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken.

De bouw van het scholencluster aan de H.A. Lorentzstraat is in de afgelopen jaren vertraagd vanwege de geur- en geluidsproblematiek in Eerbeek. Na de presentatie van een concept-PlanMER in september 2016 bleek dat een scholencluster in alle varianten van de herinrichting van centrum Eerbeek mogelijk was. De gemeente heeft een omgevingsvergunning aangevraagd bij de provincie en deze is inmiddels onherroepelijk.