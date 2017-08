Bouwburg jaagt op de ‘IJzervreter’

VELP - De 625 kinderen op Bouwburg in Velp waren vorige week de hele week in de ban van de zogenaamde IJzervreter. Een schurk die af en toe het terrein opkwam om ijzer op te vreten. Op woensdag heeft ie onder andere het geheime laboratorium vernield. Om de ijzervreter te vangen, moesten kaartjes verzameld worden. Daarvoor werd druk onderhandeld en geruild. Vrijdag, met de eindshow, is de schurk eindelijk gevangen. Natuurlijk werd er ook druk aan de hutten gebouwd. Het huttenbouwdorp had dit jaar het thema Superhelden. Vijf superhelden bezetten de centrale hutten op het terrein achter MBO Helicon. Er was een crea-hut, op woensdag was er een zwembad, donderdag werd de lunch, bestaande uit knakworstjes, hamburgers en minipannenkoekjes, zelf gemaakt, er was een speurtocht en nog veel meer. De kinderen hebben zich een week prima vermaakt en mogen deze week weer naar school. - Foto Lotte Bienias.