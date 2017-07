Extra rondleiding langs quilts op Middachten

DE STEEG – Tijdens de zomeropenstelling van kasteel Middachten in De Steeg worden op zondagen in juli en augustus rondleidingen verzorgd om 13.30 en 15.00. Deze zomer trekt de expositie Quilts op Middachten zoveel extra bezoekers dat er op zondag 30 juli een extra rondleiding is om 14.15 uur.

De expositie Quilts op Middachten krijgt veel belangstelling. Quiltliefhebbers komen van heinde en verre om zich te vergapen aan deze bijzondere handwerken. In diverse kamers van het kasteel worden bijzondere quilts getoond uit de collectie van Middachten.

De slaapkamer van Caroline Mechtild Gravin van Aldenburg Bentinck, Gräfin zu Waldeck Pyrmont is voor deze gelegenheid tijdelijk weer in oude luister hersteld. Naast de bijzondere quilt van Middachten uit de zeventiende eeuw, een babyquilt uit ca. 1750 en een quilt vervaardigd door gravin Mechtild uit midden negentiende eeuw, worden reproducties van antieke Nederlandse quilts geëxposeerd in het kasteel.

Vorig jaar september zijn de nieuwe en oude quilts voor het nieuwe boek Promenade dans un Château Hollandais van An Moonen en Petra Prins in deze prachtige ambiance gefotografeerd en nu worden ze ook eenmalig aan het publiek getoond. Dit boek is bij Middachten verkrijgbaar.

